Россия не ворует украинское зерно – постпред РФ при ЕС

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Звучащие на Западе обвинения в том, что Россия ворует украинское зерно, являются необоснованными, поскольку крымское зерно не имеет никакого отношения к Украине, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Об этом сообщает ТАСС.

"Они считают, что зерно, которое выросло в Крыму, – оно украинское. Но на это что-то говорить даже бессмысленно", – сказал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Ларов ответил на обвинения украинского журналиста в том, что Россия якобы ворует зерно Украины. Он предположил, что киевские власти сами озадачены идеей "где бы что своровать", перенося на других данное устремление.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

