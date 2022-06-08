Лавров шуткой ответил обвинившему РФ в "воровстве" украинского зерна журналисту

Фото: kremlin.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Ларов шуткой ответил на обвинения украинского журналиста в том, что Россия якобы ворует зерно Украины.
"А, то есть у вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю – мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично – избавить восток Украины от давления неонацистского режима", – приводит РИА Новости его слова.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул возможность свободной перевозки зерна в пункты назначения, Россия данному процессу никак не препятствует. "Нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он чем-то еще там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Черное море", – отметил Лавров.
Ранее официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что структуры ООН не имеют возможности подтвердить обвинения Киева в адрес России в краже украинского зерна.
По его словам, в ООН видели сообщения СМИ о том, что Россия якобы экспортирует зерно Украины.
Он отметил, что в организации выступают за свободную торговлю продовольствием по Черному морю для обеспечения потребностей людей по всему миру.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия не будет навязываться Западу ради восстановления отношений – Лавров
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