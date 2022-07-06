В США рассказали о планах Демократической партии избавиться от Байдена

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Фото: depositphotos/palinchak
Демократическая партия США планирует после ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей сделать американского лидера Джо Байдена "козлом отпущения" и избавиться от него, заявила политический обозреватель Fox News Томи Ларен.
"Демократы собираются подождать и посмотреть, как там будет в ноябре. И когда их уничтожат и разорвут в пух и прах, они кинут Джо Байдена. <...> Он просто марионетка в руках крайних левых. Они пустят его в расход, избавятся от него, как они всегда и планировали", – сказала она в эфире Sky News Australia.
Такое заявление Ларен сделала во время обсуждения опроса Harvard CAPS/Harris Poll, в котором более 70% американцев указали, что не хотели бы видеть Байдена на выборах президента Соединенных Штатов на второй срок. Аналитики также выяснили, что рейтинг одобрения главы Белого дома упал до 38% на фоне инфляции и роста цен на бензин.
Ранее Байден заявил, что американцам придется платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, "чтобы Россия не смогла победить Украину". При этом он отметил, что цены могут снизиться при отмене налога на покупку топлива.
До этого президент США признал, что с начала российской специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР цены на бензин в Штатах выросли в среднем на два доллара, а в других странах – еще сильнее.
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