Байден принял решение о повышении пошлин на ряд импортируемых из России товаров

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Президент США Джо Байден объявил о решении повысить пошлины на некоторые позиции российского импорта.
По его словам, данная мера принята в связи с приостановкой нормальных торговых связей с Россией.
"Я пришел к заключению, что повышение ставок пошлин до 35% ad valorem (сообразно цене) на некоторые другие продукты Российской Федерации, импорт которых не был запрещен, оправдано и отвечает внешнеполитическим интересам США, – приводит РИА Новости текст прокламации, которую подписал американский лидер.
Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов приняли решение о введении антидемпинговых пошлин на азотные удобрения из России по итогам анализа поставок, осуществлявшихся с апреля 2020 года по март 2021 года.
По данным Минфина США, средневзвешенная демпинговая разница для группы компаний "Акрон" составляет около 8%, при этом для компаний "Азот", "Невинномысский Азот" и EuroChem данный показатель составляет 23,9%, "КуйбышевАзот" и ГК "Азот" – более 122.
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