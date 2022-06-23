Байден признал, что антироссийские санкции ударили по США

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Президент США Джо Байден признал, что с начала российской спецоперации на Украине цены на бензин в США выросли в среднем на два доллара, а в других странах – еще сильнее. Об этом он заявил во время специального обращения к нации.

"Россия – один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки нефти в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что столкнемся с повышением цен на бензин", – сказал американский лидер.

Ранее глава министерства финансов Штатов Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты и топливо на американском рынке. Она также назвала маловероятным снижение цен на топливо в США в ближайшей перспективе.

Также бывший президент США Дональд Трамп критически оценил экономическое состояние страны. По мнению Трампа, США находятся "в огромной беде". Политик отметил, что на фоне экономического кризиса возможен дальнейший рост стоимости бензина – вплоть до семи долларов за галлон или выше.

В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад начал постепенно осознавать свою неспособность выжить без России. В связи с этим он вынужден придумывать способы обхода собственных же санкций, в противном случае он может остаться без продовольствия, энергоносителей и удобрений, металлов.

