Байден назвал антироссийские санкции лучшим курсом для США

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Президент США Джо Байден заявил, что принимал решение о введении санкций против РФ как верховный главнокомандующий, а не политик. Американский лидер признался, что санкционный отпор Москве давался ему непросто.

"Что произойдет, если самая сильная сила в НАТО, организационная структура, которую мы создали, уйдет от российской агрессии?" – приводит слова Байдена агентство AP.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американская сторона не принимала таких жестких решений в отношении РФ даже во время холодной войны. Он подчеркнул, что, несмотря на надежды от саммита в Женеве, Штаты отказались слушать проблемы РФ, кроме того, они не стали обсуждать вопросы безопасности и нерасширения Североатлантического альянса.

По словам представителя Кремля, это во многом и стало триггером для неизбежности специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Затрагивая вопрос антироссийских ограничений, Песков заявил, что они являются обоюдоострым оружием и создают проблемы как для РФ, так и для тех, кто их вводит.

Единственным способом нормализации российских и американских отношений, по словам Пескова, может быть осознание США, что Россия не будет ничьим вассалом. Представитель Кремля уточнил, что Вашингтону также следует отказаться от политики гегемонизма в мировых делах.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

