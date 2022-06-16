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Политика

10:32

США не принимали таких жестких решений против РФ даже в период холодной войны – Песков

властьполитика

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Американская сторона не принимала таких жестких решений в отношении РФ даже во время холодной войны, заявил в интервью РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Во-первых, не принималось даже во время холодной войны, а во-вторых, не принималось ни в отношении ни одной страны мира", – отметил Песков.

Он подчеркнул, что, несмотря на надежды от саммита в Женеве, Штаты отказались слушать проблемы РФ, кроме того, они не стали обсуждать вопросы безопасности и нерасширения Североатлантического альянса. По словам представителя Кремля, это во многом и стало триггером для неизбежности специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Затрагивая вопрос антироссийских ограничений, Песков заявил, что они являются обоюдоострым оружием и создают проблемы как для РФ, так и для тех, кто их вводит.

"Здесь уже всем становится очевидно, что подобные санкции и ограничения – это обоюдоострое оружие. И оно, конечно же, создает проблемы и для нас, но и не меньшие проблемы, в том числе с отложенной перспективой, это создает для тех стран, которые ввели эти санкции", – заключил пресс-секретарь главы РФ.

Единственным способом нормализации российских и американских отношений, по словам Пескова, может быть осознание США, что Россия не будет ничьим вассалом. Представитель Кремля уточнил, что Вашингтону также следует отказаться от политики гегемонизма в мировых делах.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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