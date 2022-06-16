Песков назвал способ нормализации отношений РФ и США

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Единственным способом нормализации российских и американских отношений может быть осознание США, что Россия не будет ничьим вассалом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

По его словам, Вашингтону также следует отказаться от политики гегемонизма в мировых делах.

Песков добавил, что планировать следующие контакты можно будет, когда произойдет понимание, что с Россией можно говорить лишь на основе взаимоуважения и взаимовыгоды.

Ранее Песков рассказал об отношении Кремля к президенту США Джо Байдену. По его словам, Москва не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других государств, а тем более говорить в их адрес какие-то оскорбительные слова.

Песков подчеркнул, что вопрос об оценке руководства нужно задавать американским гражданам.

