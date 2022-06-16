Песков заявил об отсутствии диалога между Россией и США

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Диалог как таковой между США и РФ отсутствует, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал итоги российско-американского саммита 2021 года в Женеве.

"Отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке", – сказал Песков.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом был прекращен в результате деструктивных действий США, Великобритании и их партнеров по НАТО. По его словам, российская сторона заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы прекратить боевые действия на Украине.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что через день после российско-украинской встречи в Стамбуле 29 марта Запад запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой. Он напомнил, что тогда Украина выдвинула предложение о решении вопроса, а Россия взяла их за основу.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры России и Украины "заглохли". По его словам, после передачи Москвой проекта договоренностей никаких подвижек не было.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.