Песков рассказал об отношении Кремля к Байдену

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к президенту США Джо Байдену, сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других государств, а тем более говорить в их адрес какие-то оскорбительные слова.

"Главы других государств допускали для себя такое, мы уподобляться этому не будем", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что вопрос об оценке руководства нужно задавать американским гражданам.

"Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это не наше дело. Наше дело – те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться", – добавил он.

Ранее президент США в ходе визита в Варшаву заявил, что Владимир Путин не может оставаться у власти. До этого американский лидер дважды назвал российского президента военным преступником.

В ответ на это Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле продолжат отслеживать и фиксировать высказывания американского лидера Джо Байдена о Владимире Путине. Он отмечал, что фраза президента США об отстранении российского лидера от власти вызывает тревогу.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

