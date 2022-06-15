Американцы вводят санкции навсегда – эксперт

В Минфине США обеспокоены, что вводимые против России санкции могут стать избыточными. Из-за масштаба ограничений властям страны даже пришлось брать на работу новых сотрудников. В то же время в США признают, что следствием антироссийской политики стал огромный рост цен на продукты и топливо в самих Штатах. Разбираемся, могут ли американцы сбавить обороты по введению новых ограничений или все равно продолжат их ужесточать.

Огонь по своим

Фото: AP Photo/Damian Dovarganes

Обеспокоенность по поводу чрезмерного количества антироссийских санкций во время слушаний в конгрессе выразил замминистра финансов Уолли Адейемо. По его словам, только США ввели тысячу ограничений против структур и физлиц из РФ.

Адейемо признал, что для работы над валом санкций пришлось нанимать новых сотрудников. "С учетом сложности российской экономики, ее взаимосвязей с глобальной экономикой нам потребовался дополнительный персонал... чтобы помочь с анализом, как нам лучше ударить по российской экономике и минимизировать при этом последствия для нашей экономики", – рассказал он.

Влияние антироссийских санкций на американскую экономику ранее признала и глава Минфина США Джанет Йеллен. По ее словам, введенные ограничения провоцируют взлет цен на продукты и топливо в стране. Их снижение в ближайшее время маловероятно, констатировала Йеллен.

Инфляция в США уже давно побила 40-летний рекорд. Президент страны Джо Байден признает проблему, однако снимает с себя всю ответственность за ее возникновение. По его мнению, в росте цен виновата Россия, а ситуацию он называет "налогом Путина".

Кроме того, Байден связывает подорожание продуктов и бензина с помощью Украине. Глава Белого дома не стал скрывать, что попытки остановить инфляцию пока тщетны. В то же время американский лидер уверен в светлом будущем, называя Штаты самой быстрорастущей экономикой в мире.

Назад сдадут?

Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Москвой 24 напомнил, что введением санкций США хотели добиться нескольких целей: "разорвать российскую экономику в клочья", разрушить курс рубля и нанести удар по бизнесу в нашей стране. Но по итогу с проблемами столкнулись сами американцы.





Лазарь Бадалов кандидат экономических наук Еще не факт, что дальше каких-то последствий для России не будет. Но пока мы видим, что эффект от санкций происходит зеркально наоборот.

"Что США могут предпринять в дальнейшем и будут ли отменять санкции и вводить более точные? Для этого нужно руководствоваться экономическим смыслом. Если бы так поступили изначально, то такого потока санкций в принципе не было", – рассуждает эксперт.

Он допустил, что разработкой ограничений против России занимаются люди, которые не понимают сути вопросов. "Я не знаю, насколько в дальнейшем к принятию решений допустят экономистов, а не политологов. Потому что, когда вижу все эти пакеты санкций, с моей точки зрения, это политические шаги (чтобы громко звучало), нежели экономические", – подчеркнул экономист.

В то же время Бадалов обратил внимание, что на практике американцы крайне редко отменяют те санкции, которые они наложили ранее.





Лазарь Бадалов кандидат экономических наук Общеизвестный факт, что санкции, которые они вводят, это практически навсегда. Просто с течением времени они перестают быть актуальными, но все равно продолжают действовать.

"Пока идет активная фаза спецоперации, пока нет каких-либо договоренностей и соглашений между Россией и Украиной, думаю, никто из недружественных стран не поменяет свою позицию по санкциям. Наоборот, они будут придумывать что-нибудь еще новое сами себе назло", – прогнозирует эксперт.

По его словам, в отношении России до сих пор действуют ограничения, введенные еще со времен СССР. Они давно устарели и уже никому не нужны, но США проявляют принципиальность и не предпринимают шаги для их отмены. Так что, даже несмотря на проблемы в собственной экономике, Штаты вряд ли изменят этот курс, подчеркнул Бадалов.

