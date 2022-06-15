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Экономика

14:02

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Американцы вводят санкции навсегда – эксперт

Нажмут на тормоза? Почему в США заговорили об избыточности санкций против РФ
экономиказа рубежом

В Минфине США обеспокоены, что вводимые против России санкции могут стать избыточными. Из-за масштаба ограничений властям страны даже пришлось брать на работу новых сотрудников. В то же время в США признают, что следствием антироссийской политики стал огромный рост цен на продукты и топливо в самих Штатах. Разбираемся, могут ли американцы сбавить обороты по введению новых ограничений или все равно продолжат их ужесточать.

Огонь по своим

Фото: AP Photo/Damian Dovarganes

Обеспокоенность по поводу чрезмерного количества антироссийских санкций во время слушаний в конгрессе выразил замминистра финансов Уолли Адейемо. По его словам, только США ввели тысячу ограничений против структур и физлиц из РФ.

Адейемо признал, что для работы над валом санкций пришлось нанимать новых сотрудников. "С учетом сложности российской экономики, ее взаимосвязей с глобальной экономикой нам потребовался дополнительный персонал... чтобы помочь с анализом, как нам лучше ударить по российской экономике и минимизировать при этом последствия для нашей экономики", – рассказал он.

Влияние антироссийских санкций на американскую экономику ранее признала и глава Минфина США Джанет Йеллен. По ее словам, введенные ограничения провоцируют взлет цен на продукты и топливо в стране. Их снижение в ближайшее время маловероятно, констатировала Йеллен.

Инфляция в США уже давно побила 40-летний рекорд. Президент страны Джо Байден признает проблему, однако снимает с себя всю ответственность за ее возникновение. По его мнению, в росте цен виновата Россия, а ситуацию он называет "налогом Путина".

Кроме того, Байден связывает подорожание продуктов и бензина с помощью Украине. Глава Белого дома не стал скрывать, что попытки остановить инфляцию пока тщетны. В то же время американский лидер уверен в светлом будущем, называя Штаты самой быстрорастущей экономикой в мире.

Назад сдадут?

Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Москвой 24 напомнил, что введением санкций США хотели добиться нескольких целей: "разорвать российскую экономику в клочья", разрушить курс рубля и нанести удар по бизнесу в нашей стране. Но по итогу с проблемами столкнулись сами американцы.

Еще не факт, что дальше каких-то последствий для России не будет. Но пока мы видим, что эффект от санкций происходит зеркально наоборот.
Лазарь Бадалов
кандидат экономических наук

"Что США могут предпринять в дальнейшем и будут ли отменять санкции и вводить более точные? Для этого нужно руководствоваться экономическим смыслом. Если бы так поступили изначально, то такого потока санкций в принципе не было", – рассуждает эксперт.

Он допустил, что разработкой ограничений против России занимаются люди, которые не понимают сути вопросов. "Я не знаю, насколько в дальнейшем к принятию решений допустят экономистов, а не политологов. Потому что, когда вижу все эти пакеты санкций, с моей точки зрения, это политические шаги (чтобы громко звучало), нежели экономические", – подчеркнул экономист.

В то же время Бадалов обратил внимание, что на практике американцы крайне редко отменяют те санкции, которые они наложили ранее.

Общеизвестный факт, что санкции, которые они вводят, это практически навсегда. Просто с течением времени они перестают быть актуальными, но все равно продолжают действовать.
Лазарь Бадалов
кандидат экономических наук

"Пока идет активная фаза спецоперации, пока нет каких-либо договоренностей и соглашений между Россией и Украиной, думаю, никто из недружественных стран не поменяет свою позицию по санкциям. Наоборот, они будут придумывать что-нибудь еще новое сами себе назло", – прогнозирует эксперт.

По его словам, в отношении России до сих пор действуют ограничения, введенные еще со времен СССР. Они давно устарели и уже никому не нужны, но США проявляют принципиальность и не предпринимают шаги для их отмены. Так что, даже несмотря на проблемы в собственной экономике, Штаты вряд ли изменят этот курс, подчеркнул Бадалов.

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