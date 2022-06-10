Министр финансов США предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России

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Глава Минфина США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих антироссийские санкции из-за специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

"Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе", – приводит ее слова РИА Новости.

В ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times, Йеллен отметила, что, по ее мнению, данная коалиция должна быть многочисленной.

Министр финансов США также признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты и топливо на американском рынке. В то же время она назвала маловероятным снижение цен на топливо в Штатах в ближайшее время.

Ранее евродепутат из Испании Ману Пинеда в ходе пленарной сессии Европарламента назвал антироссийские санкции лицемерными и заявил, что Соединенные Штаты уже много лет используют ЕС как инструмент для достижения своих целей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

