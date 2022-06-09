В США признали, что санкции против России провоцируют рост цен на американском рынке

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Глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты и топливо на американском рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

Она также назвала маловероятным снижение цен на топливо в Штатах в ближайшей перспективе.

В марте президент США Джо Байден заявлял, что рекордная за 40 лет инфляция в США связана с антироссийскими санкциями. По данным американского Минтруда, потребительские цены в стране в феврале увеличились на 7,9%. При этом годовой показатель является рекордным с января 1982 года.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев заявил, что главная причина провала политики Вашингтона в отношении антироссийских санкций – излишняя самонадеянность и недооценка роли России в мировой экономике. Эксперт отметил, что в Вашингтоне не учли цепочки поставок российского сырья и продовольствия.

До этого американский сенатор Джон Кеннеди раскритиковал Байдена за неспособность урегулировать ситуацию с растущими ценами на топливо. В эфире телеканала Fox политик заявил, что в его родном штате Луизиана стоимость бензина настолько высока, что выгоднее закупаться кокаином.

