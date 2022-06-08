В США заявили о гибели "американской мечты" из-за высокой инфляции

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Телеведущий Fox Business Стюарт Варни заявил, что "американская мечта" погибает из-за высокой инфляции. По этой причине, считает он, жители США чувствуют крайний пессимизм.

"Я помню инфляцию конца 70-х, но такого не было никогда. Что меня поражает, так это то, с какой скоростью растут цены. <...> Именно по этой причине американцы нервничают. Когда это закончится?" – сказал он в эфире Fox Business.

В качестве примера Варни привел данные опроса The Wall Street Journal, согласно которому 38% жителей Соединенных Штатов заявили, что стали жить хуже. Телеведущий отметил, что это произошло всего за 1,5 года правления Джо Байдена.

Журналист подчеркнул, что прирост инфляции в стране не снижается, а цена галлона бензина увеличивается каждый день на 4–5%.

"К концу же этой недели бензин будет стоить по пять долларов в половине штатов, надвигаются веерные отключения электричества, и кто знает, сколько вам придется платить за буханку хлеба", – добавил он.

В марте президент США Джо Байден заявил, что рекордная за 40 лет инфляция в США связана с антироссийскими санкциями. По данным американского Минтруда, потребительские цены в стране в феврале увеличились на 7,9%. При этом годовой показатель является рекордным с января 1982 года.

