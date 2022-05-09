Экономист объяснила высокие показатели инфляции в США

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Экономический "пузырь" в США сдуется из-за подрыва авторитета доллара. Такое мнение выразила профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова агентству "Прайм".

По словам эксперта, переход на другие валют в международных расчетах может стать причиной ухода доллара из большого числа международных сделок. Тем самым спрос на него снизится.

Гончарова добавила, что подрыв авторитета доллара как резерва может стать причиной схлопывания американского экономического "пузыря".

Профессор видит признаки сдувания американского "пузыря" в рекордной за последние 40 лет инфляции, повышении цен, дефиците товаров и продуктов в США.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев выразил мнение, что доллар остановит свое падение. По его мнению, при коррекции доллар не поднимется выше 72–73 рублей. Эксперт подчеркнул, что российская экономика вполне устойчива и готовится к адаптации к новым условиям, а признаки кризиса внутри страны отсутствуют.

В свою очередь, аналитик Юрий Юденков оценил ситуацию на валютном рынке. По его мнению, в ближайшее время рубль будет укрепляться. На это повлияет то, насколько устойчив будет процесс покупки углеводородов за рубли. Также, по мнению эксперта, на курс валют может оказать влияние указ президента РФ об ответных экономических мерах на антироссийские санкции.

