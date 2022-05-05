Эксперт оценил вероятность снижения цен на автомобили в РФ

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Стоимость автомобилей в России снизится, если возобновятся поставки из Европы. Однако это вряд ли произойдет в 2022 году, считает автоэксперт Дмитрий Славнов.

По его словам, официальные дилеры закупают автомобили за определенную стоимость в долларах или евро, а стоимость продажи формируется из закупочной цены.

"Закупочная стоимость привязана к курсу доллара, евро, соответственно, если курс доллара будет падать, то машины и продукты потребления будут дешеветь", – приводит слова Славнова "Лента.ру".

Эксперт выразил мнение, что в этом году начнутся поставки автомобилей из Азии. В этом случае цены не будут привязаны к курсу доллара. Такая же ситуация складывается и с автомобилями на вторичном рынке. Однако в сфере поддержанного транспорта не наблюдается тенденции на понижение или повышение цен.

"Граждане продают свои машины за ту сумму, которая им нужна. Один человек может продать по цене ниже рыночной, потому что ему нужны деньги сразу, другой может держать поверх рынка, потому что он еще ездит на ней – летний сезон впереди, ему нужно ездить на дачу, хоть машина уже сыплется и дышит на ладан", – объяснил Славнов.

Ранее аналитик рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин рекомендовал при покупке автомобиля ориентироваться не на стоимость, а на доступность запчастей. Он рассказал, что на уровень цен также влияет баланс спроса и предложения.

