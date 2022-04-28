В ГИБДД напомнили о правилах безопасности при дальних поездках

13:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московская Госавтоинспекция рекомендует выспаться и не употреблять алкоголь перед дальней поездкой на автомобиле, во время нее делать остановки для отдыха, сообщается в телеграм-канале инспекции.
Лучше отправляться в такую поездку утром, перед этим проверив работоспособность основных систем транспортного средства, исправность внешних световых приборов и щеток стеклоочистителей, а также наличие жидкости для стеклоомывателя.
В ГИБДД напомнили о необходимости иметь с собой световозвращающие жилеты, а в поездках с детьми – позаботиться об их безопасности.
Ранее сообщалось, что в Москве в выходные дни сотрудники ГИБДД усилят контроль за дорожным движением для выявления нетрезвых водителей.
Водителей призвали отказаться от управления транспортом в нетрезвом состоянии, чтобы обезопасить себя и окружающих.
В ГИБДД пообещали не штрафовать водителей за мелкие нарушения
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