В ГИБДД напомнили о правилах безопасности при дальних поездках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская Госавтоинспекция рекомендует выспаться и не употреблять алкоголь перед дальней поездкой на автомобиле, во время нее делать остановки для отдыха, сообщается в телеграм-канале инспекции.

Лучше отправляться в такую поездку утром, перед этим проверив работоспособность основных систем транспортного средства, исправность внешних световых приборов и щеток стеклоочистителей, а также наличие жидкости для стеклоомывателя.

В ГИБДД напомнили о необходимости иметь с собой световозвращающие жилеты, а в поездках с детьми – позаботиться об их безопасности.

Ранее сообщалось, что в Москве в выходные дни сотрудники ГИБДД усилят контроль за дорожным движением для выявления нетрезвых водителей.

Водителей призвали отказаться от управления транспортом в нетрезвом состоянии, чтобы обезопасить себя и окружающих.