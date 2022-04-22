В ГИБДД Москвы усилят контроль за нетрезвыми водителями в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве в предстоящие выходные сотрудники ГИБДД усилят контроль за дорожным движением для выявления нетрезвых водителей.



"Как показывает практика, в выходные дни в поле зрения сотрудников ДПС попадает большое количество нетрезвых водителей. Это означает, что контроль за дорожным движением будет усилен, а расположение постов ДПС приближено к местам возможного передвижения автолюбителей в состоянии опьянения", – говорится в сообщении столичного ГИБДД в телеграм-канале.

Водителей призвали отказаться от управления транспортом в нетрезвом состоянии, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Ранее в ГИБДД России составили портрет нетрезвого водителя – участника ДТП. Более 94% из них – мужчины. Более трети (35%) аварий в нетрезвом состоянии совершают водители в возрасте от 30 до 39 лет.

