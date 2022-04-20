Для инспекторов ГИБДД создали пособие по выявлению нетрезвых водителей – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД РФ и столичный центр наркологии создали обучающее пособие для сотрудников ГИБДД. В пособии рассказывается, как выявлять нетрезвых водителей, сообщает "Коммерсант".

Как отмечается, в пособии есть рекомендация, согласно которой необходимо усиливать наряды ДПС в праздничные дни, поскольку в это время аварии с участием нетрезвых водителей происходят чаще всего. Так, усиливать наряды рекомендуется 1 января, 23 февраля, 8 марта, 2 и 9 мая.

Авторы пособия советуют инспекторам ГИБДД выявлять пьяных водителей по манере вождения, которая, как правило, характеризуется "вилянием" в пределах полосы, ездой "с сильно заниженной скоростью" или движением без ближнего света. Также нетрезвые водители зачастую становятся "чрезмерно аккуратными и осторожными", отмечается в пособии.

Бывший сотрудник ГИБДД и основатель общественного проекта "Подслушано у ДПС" Валентин Ильинов прокомментировал пособие. По его словам, основную часть рекомендаций сотрудники ГИБДД знают.

Ранее в ГИБДД России составили портрет нетрезвого водителя – участника ДТП. Мужчины составляют более 94% водителей с признаками опьянения, которые становились участниками ДТП. Более трети (35%) аварий в нетрезвом состоянии совершают водители в возрасте от 30 до 39 лет.

В 2021 году выявлено 13,3 тысячи (81%) водителей с признаками опьянения, имеющих среднее или среднее специальное образование, в то время как участников пьяных ДТП с высшим образованием насчитывается 1,8 тысячи, добавили в ГИБДД.