Водители в Москве чаще всего нарушали требования знаков и разметки в январе – марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За первый квартал текущего года в столице вынесли свыше 7,5 миллиона постановлений за различные правонарушения, допущенные на дорогах города. Из них с помощью комплексов фото- и видеофиксации составили 7 064 899 административных материалов, сообщает пресс-служба ГИБДД в своем телеграм-канале.
Чаще всего водители с начала года нарушали требования знаков и разметки. На втором месте правонарушений – превышение скорости от 20 до 40 километров в час. Третьим по частоте стало нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов.
Также водители часто нарушали правила расположения автомобиля на проезжей части и использовали поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки.
Автомобилистам напомнили, что нарушения норм дорожной безопасности не делятся на более или менее опасные – любое из них может стать роковой ошибкой для участников дорожного движения.
Ранее ГИБДД назвала наиболее частые нарушения ПДД, совершаемые женщинами-водителями. Самым частым оказалось несоблюдение необходимой дистанции. Также с начала 2022 года женщины часто нарушали очередность проезда транспортных средств и игнорировали требования сигналов светофора. При этом, как отметили в ГИБДД, за два месяца женщины намного реже попадали в аварии, чем мужчины.
ГИБДД предупредила о рейдах в Москве по выявлению нетрезвых водителей
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