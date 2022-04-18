В ГИБДД составили портрет нетрезвого водителя – участника ДТП

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Мужчины составляют более 94% водителей с признаками опьянения, которые становились участниками ДТП. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на данные аналитического пособия ГИБДД России за 2022 год.

По данным инспекции, 35% аварий в нетрезвом состоянии совершают водители в возрасте от 30 до 39 лет.

"В долевом соотношении заметно выражена возрастная категория от 40 до 44 лет. С увеличением возраста значение данного показателя поступательно снижается", – следует из документа.

В 2021 году выявлено 13,3 тысячи (81%) водителей с признаками опьянения, имеющих среднее или среднее специальное образование, в то время как участников пьяных ДТП с высшим образованием насчитывается 1,8 тысячи, добавили в ГИБДД. При этом лица, имеющие ученую степень, не совершили ни одного ДТП в состоянии опьянения в 2021 году, подчеркивается в пособии.

Кроме того, 54% "пьяных" ДТП совершили водители, состоящие в браке, а 74% таких нарушителей ранее привлекались к административной ответственности за другие нарушения ПДД, говорится в документе.

Ранее в ГИБДД пообещали не штрафовать водителей за мелкие нарушения и ограничиваться предупреждением. Прежде всего речь идет о тех, кто доставляет социально значимые товары.