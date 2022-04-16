В ГИБДД пообещали не штрафовать водителей за мелкие нарушения и ограничиваться предупреждением. Прежде всего речь идет о тех, кто доставляет социально значимые товары.

Так, инспекторы смогут "закрыть глаза" на одну неработающую фару или стеклоомыватель, чрезмерный износ шин или шумность двигателя. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.