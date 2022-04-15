Названы самые популярные города бронирования отелей РФ по программе кешбэка

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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, какие города РФ были наиболее востребованы для бронирования поездок по программе туристического кешбэка, передает ТАСС.
"С 15 марта по 15 апреля наиболее востребованы были бронирования гостиниц в Санкт-Петербурге. Доля заказов составила 27%", – указано в сообщении сервиса.
В топ-3 по популярности также входят Москва и Сочи – 22,3 и 15% бронирований пришлись на эти города. Кроме того, россияне часто выбирали поездки в Казань, Нижний Новгород, Волгоград и Калининград.
По данным OneTwoTrip, 49% бронирований пришлись на отели категории "три звезды", еще 40% – на четырехзвездочные места размещений. На пятизвездочные и двухзвездочные отели приходится наименьшая доля – 9 и 2% соответственно.
Эксперты OneTwoTrip отмечают, что средний чек на размещение по востребованным направлениям составил примерно 16,4 тысячи рублей. Кешбэк в среднем достигал 3,3 тысячи рублей.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщила, что в 2022 году регионы РФ получат более 100 миллиардов рублей благодаря программе туристического кешбэка. Она отметила, что в общем за год данной услугой смогут воспользоваться не менее трех миллионов россиян.
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