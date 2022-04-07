Таксопарки спрогнозировали появление "бомбил" в России

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В таксопарках России переживают экономические проблемы, которые могут привести к появлению "бомбил" и снижению безопасности поездок. Об этом сообщает РБК.

Представители таксопарков отметили, что сейчас повышаются платежи по лизинговым договорам, увеличивается стоимость запчастей, ОСАГО, отсутствует рост цен на поездки. Исполнительный директор "КомфортСервиса" Дмитрий Коваленко рассказал, что из-за подорожания запчастей многие водители уходят из сферы. Об убыточности деятельности таксопарков заявил и владелец таксопарка GDel Андрей Складчиков.

"Мы надеемся на поддержку агрегаторов и государства, готовы обсуждать возможные критерии и KPI для ее получения. В противном случае уже скоро на рынке такси останутся одни "бомбилы", что убьет сервис, а о безопасности перевозок вообще можно будет забыть окончательно", – считает Складчиков.

Гендиректор компании NEXT Евгений Ермолаев рассказал, что лизинговые компании в одностороннем порядке увеличили размер платежей, в том числе по заключенным ранее договорам. Он пояснил, что если власти не примут никаких мер, то таксопарки не смогут осуществлять свою деятельность в полном объеме, а некоторые начнут процедуру банкротства.

Владелец таксопарка GDel Андрей Складчиков добавил, что в настоящее время из-за неспособности решить экономические проблемы владельцы небольших таксопарков пытаются продать бизнес. По его словам, в сфере такси также наблюдается текучка кадров.

Коваленко выразил мнение, что если уровень цен сохранится на прежнем уровне, то это приведет к устареванию парка такси. В частности, год выпуска автомобиля в Москве снизится до 2012 года, а в регионах – до 1999 года.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что Российские железные дороги делают все возможное, чтобы не допустить роста цен на билеты. Он напомнил, что на протяжении семи лет в период летних школьных каникул детям от 10 до 17 лет предоставляются скидки 50%. Такие скидки также государство предоставляет школьникам с января по май и с сентября по декабрь.

