РЖД делают все возможное для сдерживания роста цен на билеты – Минтранс

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что Российские железные дороги (РЖД) делают все возможное, чтобы не допустить роста цен на билеты.
В эфире телеканала "Россия 24" министр напомнил, что на протяжении семи лет в период летних школьных каникул детям от 10 до 17 лет предоставляются скидки 50%. Такие скидки также государство предоставляет школьникам с января по май и с сентября по декабрь.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о бесплатном проезде в электричках детей от 5 до 7 лет без предоставления отдельного места.
Авторы проекта отметили, что по действующему законодательству эта категория детей должна оплачивать проезд в пригородных поездах в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до 5 лет и после 7 лет. Частичная оплата предусматривается только региональными нормативными актами.
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