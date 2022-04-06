РЖД делают все возможное для сдерживания роста цен на билеты – Минтранс

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что Российские железные дороги (РЖД) делают все возможное, чтобы не допустить роста цен на билеты.

В эфире телеканала "Россия 24" министр напомнил, что на протяжении семи лет в период летних школьных каникул детям от 10 до 17 лет предоставляются скидки 50%. Такие скидки также государство предоставляет школьникам с января по май и с сентября по декабрь.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о бесплатном проезде в электричках детей от 5 до 7 лет без предоставления отдельного места.

Авторы проекта отметили, что по действующему законодательству эта категория детей должна оплачивать проезд в пригородных поездах в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до 5 лет и после 7 лет. Частичная оплата предусматривается только региональными нормативными актами.

