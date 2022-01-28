Депутат Госдумы призвал снизить тарифы на перевозку детей в такси

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил убрать наценки на услуги такси для клиентов с малолетними детьми, сообщает RT.

Он напомнил, что во многих муниципалитетах родители могут бесплатно перевозить детей на общественном транспорте, однако в популярных сервисах тарифы на услуги такси с креслом для перевозки детей превышают стандартные. В результате поездка по одному и тому же маршруту на автомобиле одного и того же класса для одного родителя с ребенком может обойтись на 20–30% дороже, чем такая же поездка для трех взрослых с багажом.

Федоров заметил, что детские кресла или специальные бустеры не занимают значительного места в автомобиле. Чаще всего водители хранят их в багажном отделении, пока они не потребуются маленьким пассажирам.

Депутат попросил главу Минтранса Виталия Савельева оценить условия ценообразования на перевозку пассажиров с детьми со стороны организаций, предоставляющих услуги такси, а также внести изменения в федеральное законодательство в части ликвидации наценки на перевозку малолетних в такси с помощью удерживающих устройств.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова предложила организовать транспорт до кружков и секций для детей из многодетных семей. По мнению Ежовой, часто многодетные семьи не отправляют своих детей в учреждения дополнительного образования из-за того, что ребенка некому сопроводить.

Она предположила, что для решения этой проблемы можно подключить муниципалитеты. Например, подвозить детей в кружки и секции на школьных автобусах.

По мнению Ежовой, для решения этого вопроса необходимы системные меры. Участвовать в сопровождении детей до кружков и секций должны не только волонтеры и общественные организации, но и местные власти.