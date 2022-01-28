Депутат Госдумы призвал снизить тарифы на перевозку детей в такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил убрать наценки на услуги такси для клиентов с малолетними детьми, сообщает RT.
Он напомнил, что во многих муниципалитетах родители могут бесплатно перевозить детей на общественном транспорте, однако в популярных сервисах тарифы на услуги такси с креслом для перевозки детей превышают стандартные. В результате поездка по одному и тому же маршруту на автомобиле одного и того же класса для одного родителя с ребенком может обойтись на 20–30% дороже, чем такая же поездка для трех взрослых с багажом.
Федоров заметил, что детские кресла или специальные бустеры не занимают значительного места в автомобиле. Чаще всего водители хранят их в багажном отделении, пока они не потребуются маленьким пассажирам.
Депутат попросил главу Минтранса Виталия Савельева оценить условия ценообразования на перевозку пассажиров с детьми со стороны организаций, предоставляющих услуги такси, а также внести изменения в федеральное законодательство в части ликвидации наценки на перевозку малолетних в такси с помощью удерживающих устройств.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова предложила организовать транспорт до кружков и секций для детей из многодетных семей. По мнению Ежовой, часто многодетные семьи не отправляют своих детей в учреждения дополнительного образования из-за того, что ребенка некому сопроводить.
Она предположила, что для решения этой проблемы можно подключить муниципалитеты. Например, подвозить детей в кружки и секции на школьных автобусах.
По мнению Ежовой, для решения этого вопроса необходимы системные меры. Участвовать в сопровождении детей до кружков и секций должны не только волонтеры и общественные организации, но и местные власти.
Собянин рассказал о бесплатном проезде родителей из многодетных семей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: