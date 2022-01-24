Московские школьники могут оформить льготный месячный абонемент на поезда МТППК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Школьники Москвы могут оформить льготный месячный абонемент на пригородные поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Решение о расширении перечня льготных билетов, которые доступны учащимся столичных школ, приняли Дептранс Москвы и МТППК. Благодаря этому школьники смогут совершать более выгодные поездки на пригородных поездах Ленинградского направления.

"Теперь, помимо льготных разовых билетов, учащиеся получили возможность приобретать со скидкой 50% абонемент "Ежедневно" на 30 календарных дней по одному выбранному маршруту пассажирских пригородных поездов", – говорится в сообщении.

Генеральный директор компании Константин Воронцов отметил, что оформление месячного абонемента позволит школьникам не стоять в очередях к кассам за льготными билетами каждый день. Ранее аналогичные условия были созданы для учащихся вузов Москвы.

Льготы предоставляются органами исполнительной власти Москвы и Московской области. С полным перечнем актуальных льготных категорий граждан можно ознакомиться на станциях, а также на официальном сайте МТППК в разделе "Льготы".

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому бесплатный проезд в городском транспорте Москвы стал доступен обоим многодетным родителям. Кроме того, возможность бесплатного проезда появилась и у всех детей в возрасте от 16 до 18 лет из многодетных семей.