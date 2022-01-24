Московские школьники могут оформить льготный месячный абонемент на поезда МТППК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Школьники Москвы могут оформить льготный месячный абонемент на пригородные поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Решение о расширении перечня льготных билетов, которые доступны учащимся столичных школ, приняли Дептранс Москвы и МТППК. Благодаря этому школьники смогут совершать более выгодные поездки на пригородных поездах Ленинградского направления.
"Теперь, помимо льготных разовых билетов, учащиеся получили возможность приобретать со скидкой 50% абонемент "Ежедневно" на 30 календарных дней по одному выбранному маршруту пассажирских пригородных поездов", – говорится в сообщении.
Генеральный директор компании Константин Воронцов отметил, что оформление месячного абонемента позволит школьникам не стоять в очередях к кассам за льготными билетами каждый день. Ранее аналогичные условия были созданы для учащихся вузов Москвы.
Льготы предоставляются органами исполнительной власти Москвы и Московской области. С полным перечнем актуальных льготных категорий граждан можно ознакомиться на станциях, а также на официальном сайте МТППК в разделе "Льготы".
Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому бесплатный проезд в городском транспорте Москвы стал доступен обоим многодетным родителям. Кроме того, возможность бесплатного проезда появилась и у всех детей в возрасте от 16 до 18 лет из многодетных семей.
Жители Подмосковья смогут экономить на проезде
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: