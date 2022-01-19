Бесплатный проезд в городском транспорте Москвы стал доступен обоим многодетным родителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бесплатно пользоваться общественным транспортом в Москве теперь сможет и второй родитель в многодетных семьях. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Помимо этого, возможность бесплатного проезда появилась и у всех детей в возрасте от 16 до 18 лет из многодетных семей. Раньше льготой могли пользоваться только те их сверстники, которые учились в том или ином образовательном учреждении.

Чтобы получить льготный проездной, необходимо предоставить паспорт и фотографию формата три на четыре. Если карта оформляется впервые, то на портале mos.ru нужно заранее подать заявление на получение статуса многодетной семьи города Москвы.

Ранее оформление единовременной выплаты на покупку квартиры стало доступно для многодетных родителей через портал госуслуг. До этого, чтобы оформить такую компенсацию, гражданам было необходимо обращаться непосредственно в банк, где была оформлена ипотека, теперь же эта услуга доступна онлайн.

