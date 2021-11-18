Миронов предложил ввести скидки на проезд в транспорте для вакцинированных от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Введение скидок на проезд в транспорте для вакцинированных от COVID-19 является эффективной мерой, заявил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, такое решение избавит государство от лишних расходов, а авиакомпании смогут направить субсидии на льготные билеты.
"С тем же успехом и за гораздо меньшие средства государство может субсидировать льготные билеты для привитых. Разумнее вкладываться в социальное поощрение людей к вакцинации, чем компенсировать авиакомпаниям полупустые самолеты", – пояснил Миронов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в правительстве РФ рассматривается вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к COVID-19. Она пояснила, что QR-коды необходимы для уменьшения контактов людей с целью предотвращения цепочек заражения и смертей.
ГД введет обязательную проверку QR-кодов для представителей правительства
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