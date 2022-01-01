Почти 2 трлн рублей составят социальные расходы бюджета столицы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Социальные расходы бюджета столицы в 2022 году составят почти 2 триллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента финансов.

"В бюджете Москвы на 2022 год эта доля составит 53,6%. В абсолютном выражении на социальные расходы будет направлено 1 триллион 951 миллиард рублей. А с учетом средств фонда обязательного медицинского страхования, который является одним из источников финансирования системы здравоохранения, данная сумма достигнет почти 2,3 триллиона рублей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за последние три года бюджетное финансирование социальной сферы в столице увеличилось более чем на 40%.

Также увеличение финансирования в наступившем году затронет все государственные социальные программы города. Так, финансирование программы "Столичное здравоохранение" увеличится на 9,3% по сравнению с прошлым годом.

Финансирование программы "Социальная поддержка жителей Москвы" возрастет на 5,8%, программы "Столичное образование" – на 8,8%.

По программе "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия" планируется увеличение расходов на 11,2%, по программе "Спорт Москвы" – на 19,3%.

В пресс-службе подчеркнули, что почти треть социальных расходов бюджета столицы будут направлены на финансирование программы "Социальная поддержка жителей Москвы".

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2022 года прожиточный минимум для жителей Москвы увеличился и составил 18 714 рублей на человека. При этом для трудоспособного населения выплата составила 21 371 рубль, для пенсионеров –14 009 рублей, для детей – 16 174 рубля

В 2021 году уровень прожиточного минимума на душу населения в столице составлял 18 029 рублей.