С 1 января в Подмосковье в маршрутках будут действовать льготы по транспортной карте

Жители Подмосковья смогут экономить на проезде. С 1 января льготы и скидки по карте "Стрелка" будут действовать во всех областных автобусах и коммерческих маршрутках. Соответствующее поручение губернатора Воробьева.

В августе пилотный проект тестировали на 140 маршрутах в 5 городских округах. Теперь скидки и льготы будут на 2 тысячах направлениях, больше 700 из которых – коммерческие. В случае отказа водителей в приеме социальных и транспортных карт пассажир едет бесплатно.

Льготы и скидки есть у пенсионеров, ветеранов, инвалидов, школьников и студентов. Остальные тоже могут экономить. Чем чаще пользуешься "Стрелкой", тем больше скидка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.