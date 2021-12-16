На станции "Рижская" БКЛ метро начались монолитные работы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро рабочие приступили к сооружению внутренних монолитных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"На сегодняшний день все горнопроходческие работы на "Рижской" завершены: полностью раскрыты 20 проемов между центральным и боковыми залами. В станционных тоннелях идет бетонирование и армирование внутренних конструкций: жесткого основания и подплатформенных стен", – рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор "Мосметростроя" Сергей Жуков напомнил, что станция залегает на глубине 60 метров. По его словам, это обусловлено плотной городской застройкой и наличием поблизости оживленных транспортных артерий. Он также обратил внимание на сложность проходки тоннелей из-за притока грунтовых вод, скорость которого достигала 200 кубометров в час. В настоящее время там идут гидроизоляционные работы, которые выполнены уже на 30%.

Открыть станцию "Рижская" планируют в 2022 году вместе со станциями "Сокольники" и "Марьина Роща" в составе северо-восточного участка БКЛ.

7 декабря Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок БКЛ от станции "Мнёвники" до "Каховской". Впервые с 1935 года в столичной подземке открыли сразу 10 станций.

Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

