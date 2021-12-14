Станцию "Варшавская" БКЛ метро адаптируют для маломобильных пассажиров

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Станцию "Варшавская" Большой кольцевой линии метро Москвы адаптируют для маломобильных пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал, что на станции "Варшавская" бывшей Каховской линии продолжаются работы по интеграции ее в состав БКЛ. Реконструкция позволит создать комфортные условия для пассажиров.
С этой целью в западном вестибюле станции установят лифт для перемещения маломобильных граждан.
Бочкарев отметил, что реконструкция станции готова на 65%. По окончании работ ее включат в состав Большой кольцевой линии.
Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что на станции "Варшавская" на четверть обновили инженерные системы. В настоящий момент продолжаются архитектурно-отделочные работы. В частности, сейчас ведется облицовка западного вестибюля, платформенного участка и путевых стен.
Кравцов напомнил, что данная станция была открыта в 1969 году. Однако для ее реконструкции применяются современные материалы.
"Колонны на станции отделываются темным мрамором, путевые стены – панелями из мрамора белого цвета. Вдоль путей уже размещены декоративные панно на историческую тему", – пояснил Кравцов.
Ранее сообщалось, что на станции БКЛ "Кленовый бульвар" построят пересадку на будущую Бирюлевскую линию метро. В настоящий момент ограждающие конструкции котлована уже возведены более чем на две трети.
Завершились работы в тоннеле около станции БКЛ "Кленовый бульвар"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: