Станцию "Варшавская" БКЛ метро адаптируют для маломобильных пассажиров

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Станцию "Варшавская" Большой кольцевой линии метро Москвы адаптируют для маломобильных пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал, что на станции "Варшавская" бывшей Каховской линии продолжаются работы по интеграции ее в состав БКЛ. Реконструкция позволит создать комфортные условия для пассажиров.

С этой целью в западном вестибюле станции установят лифт для перемещения маломобильных граждан.

Бочкарев отметил, что реконструкция станции готова на 65%. По окончании работ ее включат в состав Большой кольцевой линии.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что на станции "Варшавская" на четверть обновили инженерные системы. В настоящий момент продолжаются архитектурно-отделочные работы. В частности, сейчас ведется облицовка западного вестибюля, платформенного участка и путевых стен.

Кравцов напомнил, что данная станция была открыта в 1969 году. Однако для ее реконструкции применяются современные материалы.

"Колонны на станции отделываются темным мрамором, путевые стены – панелями из мрамора белого цвета. Вдоль путей уже размещены декоративные панно на историческую тему", – пояснил Кравцов.

Ранее сообщалось, что на станции БКЛ "Кленовый бульвар" построят пересадку на будущую Бирюлевскую линию метро. В настоящий момент ограждающие конструкции котлована уже возведены более чем на две трети.