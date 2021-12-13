Со станций нового участка БКЛ можно пересесть на шесть линий метро и МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, открывшийся для пассажиров 7 декабря, имеет шесть пересадок на другие линии метрополитена и две – на станции Московских центральных диаметров (МЦД), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, слова которого приводятся на портале мэра и правительства города.
"Седьмой переход – со станции БКЛ "Новаторская" на одноименную станцию возводимой Троицкой линии – находится в стадии строительства", – заявил Бочкарев.
По его словам, новые пересадочные станции образуют в крупные транспортно-пересадочные узлы, один из которых был создан вокруг станции БКЛ "Кунцевская". В него вошли одноименные станции Филевской и Арбатско-Покровской линий метро, а также станция первого маршрута МЦД и остановки наземного городского транспорта.
Также гендиректор проектировщика и генподрядчика строительства новых линий столичного метрополитена компании "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что со станции БКЛ "Аминьевская" можно перейти на одноименную станцию проектируемого четвертого маршрута МЦД. Также он рассказал, что на новой станции "Каховская" идет строительство дополнительной пересадки на "Севастопольскую" Серпуховско-Тимирязевской линии.
"С "Мичуринского проспекта" БКЛ пассажиры могут пересесть на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии. Пересадка связывает станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой и Сокольнической линий. На станции "Воронцовская" БКЛ работает переход на станцию "Калужская" оранжевой линии", – добавил Кравцов.
7 декабря Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок БКЛ от станции "Мнёвники" до "Каховской". Впервые с 1935 года в столичной подземке открыли сразу 10 станций.
Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".
Стало известно, насколько оказался востребованным новый участок БКЛ
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