На станции БКЛ "Кленовый бульвар" построят пересадку на будущую Бирюлевскую линию метро

15:40
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Строительство пересадки на будущую Бирюлевскую линию метро стартовало на станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Генеральный директора АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что в настоящий момент ограждающие конструкции котлована уже возведены более чем на две трети.
Работы на объекте ведутся дочерней строительной компанией холдинга "Мосинжпроект" – ООО "МИП-Строй № 1". Гендиректор компании Константин Маслаков отмечает, что ограждающие конструкции котлована возводятся по технологии "стена в грунте", позволяющей разрабатывать котлован большой глубины, не оказывая влияния на близлежащие сооружения.
Маслаков добавил, что после завершения этих работ специалисты приступят к разработке грунта и креплению котлована для последующего строительства пересадки.
В свою очередь, Юрий Кравцов отметил, что архитектурный облик станции БКЛ "Кленовый бульвар" будет напоминать объекты расположенной рядом усадьбы "Коломенское". А дизайн одноименной станции Бирюлевской линии определили в ходе открытого международного архитектурного конкурса, победителем которого стал проект консорциума во главе с британским бюро Zaha Hadid Architects. Главной особенностью облика станции будет динамическая система освещения, информирующая пассажиров о прибытии поезда.
Гендиректор "Мосинжпроекта" подчеркнул, что станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии и Бирюлевской линии позволят пассажирам планировать новые маршруты на юг столицы.
"БКЛ будет связана пересадками с несколькими будущими линиями. Сейчас, к примеру, также создается пересадка между введенной станцией "Новаторская" Большого кольца и одноименной станцией строящейся Троицкой линии", – заключил Кравцов.
Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок Большой кольцевой линии столичного метро (БКЛ) от станции "Мнёвники" до "Каховской". Впервые с 1935 года в столичной подземке открыли сразу 10 станций.
Стало известно, насколько оказался востребованным новый участок БКЛ
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