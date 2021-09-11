Тестирование водородного электробуса в Москве начнут в 2021 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Водородный электробус в Москве начнут тестировать уже в 2021 году. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"В течение года в Москве начнут тестировать водородный электробус – тот самый московский электробус, но с инновационной водородной установкой", – отмечается в сообщении.
Соглашение о тестировании водородного электробуса с "КамАЗ" и "Роснано" власти столицы подписали летом. Первоначально принять участие в экспериментальном проекте в Москве планировали в 2022 году. Однако транспорт появится на улицах города на год раньше.
Ожидается, что водородный электробус не будет создавать выбросов углекислого газа, поскольку транспорт заправляется водородом или водой один раз в день.
Ранее об участии в экспериментальном проекте с водоробусами рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник заявил, что первый водородный автобус для обкатки будет готов уже в этом году.
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