Москва принимает участие в экспериментальном проекте с водоробусами – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сергей Собянин сообщил, что столица принимает участие в экспериментальном проекте с водоробусами. По его словам, образец для тестирования будет готов в 2021 году. Об этом градоначальник рассказал в интервью сайту "Комсомольская правда".

"Что касается водородных двигателей, дай бог, если они когда-то появятся. Это будет классно. Пока там идут эксперименты, мы в них участвуем. В этом году будет готов водородный автобус для обкатки, пробы и так далее. Для промышленного массового образца там, конечно, много работы", – сказал мэр.

Собянин добавил, что самый большой эффект с точки зрения экологии дают электробусы. По его словам, ежегодно эффективность батарей увеличивается, продолжительность работы растет, а себестоимость уменьшается.

Ранее стало известно, что Сергей Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии столичного метро от станции "Севастопольский проспект" до станции "ЗИЛ". На проектируемом участке длиной 1,8 километра планируют построить станцию "ЗИЛ", которая станет пересадочной на одноименную станцию МЦК, а в будущем и на проектируемую Бирюлевскую линию.