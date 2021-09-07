Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро

15:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии столичного метро от станции "Севастопольский проспект" до станции "ЗИЛ", сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что на проектируемом участке длиной 1,8 километра планируют построить станцию "ЗИЛ", которая станет пересадочной на одноименную станцию МЦК, а в будущем и на проектируемую Бирюлевскую линию.
"Таким образом, будет сформирован новый крупный транспортно-пересадочный узел, объединяющий три линии рельсового общественного транспорта: МЦК, Троицкую и Бирюлевскую линии метро. Головной участок Троицкой линии метро трассируется преимущественно под нежилыми кварталами вдоль северной границы полосы отвода МЦК", – отметили в пресс-службе.
Уточняется, что продление Троицкой линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание районов Академического, Котловка, Нагорного, Донского и восточной части Даниловского района.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2023 года в Москве могут ввести в эксплуатацию еще 24 станции метро.
По его словам, строительство метро является ключевой программой Стройкомплекса, потому что именно внеуличный пассажирский транспорт позволяет эффективно обеспечивать передвижение жителей города.
Бочкарев напомнил, что с 2011 года в столице построили 177 километров линий метро, 90 станций метро и МЦК, 11 электродепо.
Станцию Троицкой линии метро предложили назвать "Самбо-70"
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