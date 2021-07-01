Бочкарев: единый транспортный каркас Москвы будет сформирован до 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Единый транспортный каркас Москвы может быть сформирован до 2024 года, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"К этому времени будет достроена Большая кольцевая линия (БКЛ) метро, открыто движение по маршрутам МЦД-3 и МЦД-4, а также будет запущена система скоростных хордовых магистралей", – отметил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры остается строительство метро. В ближайшие два года планируется построить 58 километров линий, 24 станции и 3 электродепо. По словам Бочкарева, 90 процентов москвичей должны быть обеспечены метро в шаговой доступности.

Также заммэра подчеркнул значимость развития железнодорожного транспорта.

"С начала этого года уже открыты три платформы на разных маршрутах МЦД, а до конца года планируется достроить еще восемь остановочных пунктов. Однако важнейшей задачей является не просто строительство новых станций, но и их интеграция в общегородскую транспортную систему", – объяснил вице-мэр.

Бочкарев добавил, что в ближайшее время будет запущено движение по Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хордам, а также по Южной рокаде. В настоящее время готово уже порядка 60 процентов дорог (190 километров).



Ранее сообщалось, что транспортное обслуживание более 500 тысяч москвичей улучшится с запуском первого участка Рублево-Архангельской линии метро.

