Бочкарев: единый транспортный каркас Москвы будет сформирован до 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Единый транспортный каркас Москвы может быть сформирован до 2024 года, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"К этому времени будет достроена Большая кольцевая линия (БКЛ) метро, открыто движение по маршрутам МЦД-3 и МЦД-4, а также будет запущена система скоростных хордовых магистралей", – отметил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры остается строительство метро. В ближайшие два года планируется построить 58 километров линий, 24 станции и 3 электродепо. По словам Бочкарева, 90 процентов москвичей должны быть обеспечены метро в шаговой доступности.
Также заммэра подчеркнул значимость развития железнодорожного транспорта.
"С начала этого года уже открыты три платформы на разных маршрутах МЦД, а до конца года планируется достроить еще восемь остановочных пунктов. Однако важнейшей задачей является не просто строительство новых станций, но и их интеграция в общегородскую транспортную систему", – объяснил вице-мэр.
Бочкарев добавил, что в ближайшее время будет запущено движение по Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хордам, а также по Южной рокаде. В настоящее время готово уже порядка 60 процентов дорог (190 километров).
Ранее сообщалось, что транспортное обслуживание более 500 тысяч москвичей улучшится с запуском первого участка Рублево-Архангельской линии метро.
Собянин открыл новую платформу МЦД-2 Щукинская на северо-западе Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: