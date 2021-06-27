Строящийся участок Калининско-Солнцевской линии метро готов на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участок продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до станции "Внуково" готов на 27%, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, сейчас ведутся монолитные работы. Он уточнил, что на станции "Внуково" работы находятся на начальном этапе, а на "Пыхтино" выполнены почти на 40%.

Между станциями "Пыхтино" и "Рассказовка" продолжается проходка обоих перегонных тоннелей. Параллельно строится ограждающая конструкция методом "стена в грунте" для устройства демонтажного котлована за действующими тупиками станции “Рассказовка”.

Платформу "Внуково" планируют интегрировать с инфраструктурой аэропорта и железной дорогой. Одноименный аэропорт станет первой воздушной гаванью столичного региона с собственной станцией метро. Кроме того, с открытием нового участка улучшится транспортная доступность двух округов столицы – ТиНАО и ЗАО.

В 2021 году на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена откроют 11 новых станций метро, до конца года планируется построить 28,3 километра линий подземки. В этом году откроются западный, юго-западный и южный участки кольца.

Проходческие работы на линии завершатся в концу года, а окончательно кольцо замкнется в 2022 году. Таким образом, на линии, чья протяженность составит 70 километров, расположится 31 станция. В настоящее время 10 из них уже открыты для пассажиров.