Собянин рассказал о продлении метро до аэропорта Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проект строительства метро по аэропорта Внуково активно развивается. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам градоначальника, работы уже активно ведутся.

"Проект не то что в начальной стадии, процентов на 15–30 объекты уже построены", – уточнил мэр.

Собянин назвал Внуково одним из самых популярных аэропортов Москвы. Помимо метро, его доступность повысит реконструкция Киевского направления Московской железной дороги, где ходят аэроэкспрессы.

Участок метрополитена до аэропорта Внуково займет 4,9 километра, на нем разместят станции "Пыхтино" и "Внуково". Работы начались в октябре 2019 года, на второй квартал 2021 года запланирована прохода двух однопутных тоннелей от "Рассказовки" до "Пыхтина".

В марте мэр Москвы Сергей Собянин лично осмотрел ход строительства станции метро "Пыхтино". Тогда градоначальник заявил, что продление подземки до аэропорта является не только уникальным проектом для столицы, но и редкостью для других мировых городов.

