Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Пыхтино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии метро.

"Мы начали уникальный проект. Впервые в истории города Москвы метро дойдет до столичного аэропорта Внуково. Это практически уникальный проект и в мировой практике. Мало где городское метро доходит до аэропортов, практически таких проектов не существует", – сказал мэр.

Он добавил, что аэропорт Внуково, помимо автомобильной дороги, обеспечивается железнодорожным транспортом. Сейчас проводятся огромные работы по улучшению движения Киевского направления железной дороги, вхождению его в город, увеличению частоты и комфорта движения. Параллельно строится метро.

"В связи с этим Внуково будет обеспечено хорошим наземным транспортом, железнодорожным, который будет включен в будущем в один из МЦД и метрополитен", – пояснил мэр.

Собянин отметил, что станциями "Пыхтино" и "Внуково" смогут пользоваться около 350 тысяч граждан.

Сейчас на строящейся станции полностью выполнена разработка грунта котлованов, ведется устройство основных конструкций будущей станции. Станция "Пыхтино" готова на 15%. Это станция мелкого заложения, она будет иметь один наземный вестибюль.

На перегоне "Пыхтино" – "Внуково" построят метромост длиной 460 метров. Сейчас он готов на 70%. Прокладку тоннелей до "Внуково" планируется начать в 2022 году, когда завершится проходка между "Рассказовкой" и "Пыхтино".

Ранее сообщалось, что в основу архитектурно-художественного решения станции "Пыхтино" вошла авиационная тематика. Одну из стен станции будет украшать хронологическая лента с чертежами советских самолетов. Над эскалатором будет размещена модель Ту-144, появятся светильники в виде турбин самолета.

Станция "Внуково" будет посвящена истории авиаконструкторского бюро Андрея Туполева. Ее интегрируют в инфраструктуру аэропорта для удобства авиапассажиров.

Четыре станции метро откроются в Обручевском районе в ближайшие годы.

