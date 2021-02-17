Завершается строительство метромоста между станциями "Пыхтино" и "Внуково"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве завершают возведение опор метромоста через реку Ликову на перегоне между строящимися станциями метро "Пыхтино" и "Внуково". Идет строительство основных железобетонных конструкций. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
"На перегоне между станциями построена 21 из 23 опор метромоста через реку Ликову. Залито 17 пролетных строений из 22", – говорится в сообщении.
Протяженность метромоста составит 460 метров. На участке Солнцевской линии от "Рассказовки" до "Внуково" будет две станции — "Пыхтино" и "Внуково".
Уточняется, что одну из стен станции "Пыхтино" будет украшать хронологическая лента с чертежами советских самолетов. Над эскалатором будет размещена модель Ту-144, появятся светильники в виде турбин самолета.
Станция "Внуково" будет посвящена истории авиаконструкторского бюро Андрея Туполева. Ее интегрируют в инфраструктуру аэропорта для удобства авиапассажиров.
Ранее сообщалось, что четыре станции метро откроются в Обручевском районе в ближайшие годы.
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