Семь новых станций метро планируют открыть в ТиНАО до 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин объявил, что до 2023 года в ТиНАО могут открыть еще семь станций метро. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как объяснил представитель ведомства, речь идет о станциях "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринское", "Коммунарка", "Новомосковская", "Пыхтино" и "Внуково".

На территории ТиНАО расположены станции "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической ветки, а также "Рассказовка" и "Говорово" – Солнцевской.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства Троицкой линии столичного метро.

По словам представителя мэрии, тоннелепроходческие работы на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" завершены на 78%. Бочкарев назвал темпы строительства хорошими и отметил, что общая строительная готовность участка составляет 37%.

Троицкая линия метро протянется от МЦК до городского округа Троицк, ее длина составит почти 40 километров. По предварительным оценкам, ежедневно ветку будут использовать порядка 100 тысяч человек.

