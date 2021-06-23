Участком Рублево-Архангельской линии метро будут пользоваться около 500 тыс москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Транспортное обслуживание более 500 тысяч москвичей улучшится с запуском первого участка Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщают в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.
"Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки первого участка Рублево-Архангельской линии метро, на котором возведут шесть станций. Ими будут пользоваться более 530 тысяч москвичей. Открытие этого участка улучшит транспортную доступность нескольких районов Москвы, в том числе Митино, Строгино, Хорошево-Мнёвники, включая кварталы реновации и территории комплексной застройки", – рассказал Бочкарев.
Кроме того, по словам заммэра, запуск Рублево-Архангельской линии также привлечет новые инвестиции, способствующие появлению социальных объектов и рабочих мест в шаговой доступности. Отмечается, что станции будут находиться вблизи бывшей промзоны Октябрьское поле, на территории которой сегодня ведется строительство жилого квартала с социальной инфраструктурой.
"Открытие новых станций метро существенно повысит качество жизни на месте бывшей промзоны", – цитирует пресс-служба слова гендиректора компании "РГ-Девелопмент", которая осуществляет комплексную застройку Октябрьского поля, Татьяны Тихоновой.
Также в пресс-службе напомнили, что ранее мэр Москвы утвердил проект планировки первого участка Рублево-Архангельской линии метро от станции "Шелепиха" до станции "Липовая роща". Шесть новых станций будут располагаться на участке протяженностью 12,65 километра.
Ранее в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства сообщили, что до конца 2022 года в Москве завершат строительство свыше 200 объектов социальной инфраструктуры.
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