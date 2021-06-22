Более 200 социальных объектов построят в Москве до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца 2022 года в Москве завершат строительство свыше 200 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Руководитель ведомства Андрей Бочкарев подчеркнул, что возведение социальных объектов остается приоритетным направлением градостроительного развития города.

"За текущий и следующий год мы планируем передать в эксплуатацию более 200 объектов социнфраструктуры. Большая их часть возводится за счет городского бюджета, но также значительный вклад в это направление вносят инвесторы", – сказал Бочкарев.

Он отметил, что в столице появятся 45 новых объектов здравоохранения, что имеет огромное значение в условиях борьбы с пандемией. Также до конца 2022 года введут в эксплуатацию более 120 зданий для образовательных учреждений и свыше 30 спортобъектов.

Бочкарев напомнил, что почти за 6 месяцев 2021 года было завершено строительство 22 социальных объектов, общая площадь которых превышает 120 тысяч квадратных метров.

Ранее представитель Мосгордумы в Совфеде Инна Святенко рассказала, что за счет инвесторов в Москве строится более трети детсадов, школ и ФОКов. Она отметила, что по показателю обеспеченности социальной инфраструктурой в шаговой доступности от дома столица России уже опережает Лондон и Нью-Йорк.

