Роман Романенко проконтролирует строительство школы и детского сада на юге Москвы

Фото: Иван Степанов
Строительство учебного комплекса на 620 мест началось на территории нового жилого комплекса в районе Чертаново Южное. На площадке побывал депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.
По его словам, Москва растет и развивается не только стараниями городских властей, но и социально ответственного бизнеса.
Он подчеркнул, что строительство большого жилого комплекса всегда требует и создания дополнительной инфраструктуры: дорог, магазинов, поликлиник, школ.
"Доступность социальных объектов – важный фактор, зачастую играющий решающую роль при выборе места жительства", – считает Романенко.
Он добавил, что будущим жителям района повезет, поскольку в новом ЖК сразу будет и детский сад, и школа, которые застройщик передаст на баланс города. Парламентарий добавил, что общественный контроль за ходом строительства будет способствовать выполнению всех планов застройщика.
Новый учебный комплекс на 620 мест расположится на территории 11-корпусного жилого комплекса. Он включает в себя 550 мест – для учащихся школы и 70 – для воспитанников детского сада. В школе оборудуют кабинеты с лаборантскими по естественным наукам, спортивный зал и шахматные классы, кабинеты робототехники и ИТ-полигон, библиотеку, актовый зал.
Первый этап строительства практически завершен: застройщик заканчивает работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты будущего здания. Также территорию жилого комплекса украсят благоустроенные скверы, детские и спортивные площадки. Для автолюбителей предусмотрен многоэтажный гараж-стоянка.
Ранее Романенко принял участие в соревнованиях по авиамодельному спорту по случаю Дня России. Состязание под названием "Гонка дронов" прошло в столичном районе Чертаново. Участники конкурса должны были как можно быстрее провести по маршруту коптеры. Летательный аппарат Романенко был украшен флагом с лозунгом "Россия – страна первых".
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