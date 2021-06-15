Роман Романенко проконтролирует строительство школы и детского сада на юге Москвы

Фото: Иван Степанов

Строительство учебного комплекса на 620 мест началось на территории нового жилого комплекса в районе Чертаново Южное. На площадке побывал депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

По его словам, Москва растет и развивается не только стараниями городских властей, но и социально ответственного бизнеса.

Он подчеркнул, что строительство большого жилого комплекса всегда требует и создания дополнительной инфраструктуры: дорог, магазинов, поликлиник, школ.

"Доступность социальных объектов – важный фактор, зачастую играющий решающую роль при выборе места жительства", – считает Романенко.

Он добавил, что будущим жителям района повезет, поскольку в новом ЖК сразу будет и детский сад, и школа, которые застройщик передаст на баланс города. Парламентарий добавил, что общественный контроль за ходом строительства будет способствовать выполнению всех планов застройщика.

Новый учебный комплекс на 620 мест расположится на территории 11-корпусного жилого комплекса. Он включает в себя 550 мест – для учащихся школы и 70 – для воспитанников детского сада. В школе оборудуют кабинеты с лаборантскими по естественным наукам, спортивный зал и шахматные классы, кабинеты робототехники и ИТ-полигон, библиотеку, актовый зал.

Первый этап строительства практически завершен: застройщик заканчивает работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты будущего здания. Также территорию жилого комплекса украсят благоустроенные скверы, детские и спортивные площадки. Для автолюбителей предусмотрен многоэтажный гараж-стоянка.

Ранее Романенко принял участие в соревнованиях по авиамодельному спорту по случаю Дня России. Состязание под названием "Гонка дронов" прошло в столичном районе Чертаново. Участники конкурса должны были как можно быстрее провести по маршруту коптеры. Летательный аппарат Романенко был украшен флагом с лозунгом "Россия – страна первых".