Медики Чертанова поддержали инициативу Романа Романенко о строительстве медцентра

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Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко встретился с коллективом городской поликлиники № 2, расположенной в районе Чертаново Центральное, и обсудил с ними идею строительства некоммерческого многопрофильного медицинского центра.

"Медицинские работники – это особенные люди. Насколько они могут быть ответственны, профессиональны и отзывчивы, показал сложный период пандемии. На ваши плечи легла колоссальная нагрузка – и вы с честью справились со всеми вызовами", – сказал Романенко на церемонии награждения сотрудников поликлиники за вклад в развитие медицинской отрасли.

Главврач поликлиники, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева рассказала о работе медучреждения и видах медицинской помощи, которую сотрудники оказывают населению.

"В процессе нашей работы мы выявили высокую потребность среди жителей района в услугах восстановительной медицины: физиотерапии, электролечении, лазеротерапии, водолечении и других видах. Однако обеспечить оказание помощи по этим направлениям в рамках поликлинического звена не представляется возможным. Для этого требуется установка соответствующего оборудования, залы для занятий лечебной физкультурой, вмещающие в себя достаточное количество посетителей, специализированный медперсонал", – обозначила проблему Шиндряева.

Романенко отметил, что в настоящее время ведется проработка вопроса строительства на территории района Чертаново Центральное некоммерческого многопрофильного медицинского центра, который стал бы решением проблемы нехватки комплекса физиотерапевтических процедур.

"Мои волонтеры сейчас ведут опрос местных жителей. На сегодня инициативу строительства подержало более 5 тысяч человек. Параллельно идут переговоры с представителями городских властей о возможности выделения земельного участка под многопрофильный центр и включения его в Адресную инвестиционную программу Москвы", – добавил депутат.

Ранее сообщалось, что в Москве построят 24 новых медицинских учреждения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, среди которых детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, а также инфекционные и лечебно-диагностические комплексы. 48 гектаров земли было выделено под строительство медицинских учреждений.