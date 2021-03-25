В столице построят 24 медучреждения в рамках инвестиционных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве будут построены 24 новых медицинских учреждения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, среди которых детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, а также инфекционные и лечебно-диагностические комплексы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что учреждения планируют открыть в ближайшие годы. Статус масштабного инвестиционного проекта могут получить производственные комплексы, инновационные центры, крупные больницы, станции общественного транспорта, стадионы и дворцы спорта. Москва сдает земельные участки на шесть лет специально для строительства объектов.
По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, благодаря реализации таких проектов в столице развивается современная инфраструктура и появляются новые рабочие места. Он также отметил, что 48 гектаров земли было выделено под строительство медицинских учреждений.
По 21 проекту город заключил договоры аренды земельных участков общей площадью порядка 46 гектаров. На этих территориях уже начались работы.
Ранее сообщалось, что больничные листы, оформленные в поликлиниках, стали доступны на портале mos.ru, а также в мобильной версии медкарты в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, процесс оформления листков нетрудоспособности стал еще удобнее и прозрачнее.
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