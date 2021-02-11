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Общество

07:58

В Москве нейросеть будет помогать врачам при эндоскопии

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начали тестировать искусственный интеллект для анализа эндоскопических исследований, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, проект проводят на базе городской больницы имени Боткина.

По ее словам, нейросеть будет выполнять роль цифрового помощника врача, подсвечивая проблемные участки, на которые нужно обратить внимание.

"Мы полагаем, что новый инструмент может помочь улучшить доступность и качество эндоскопической диагностики, а также сократить время на выполнение исследования", – сказала Ракова.

Алгоритмы учатся на тысячах специально размеченных специалистами обезличенных фото- и видеоизображениях.

Окончательное решение о наличии или отсутствии патологического процесса и тактике лечения после исследования принимает врач.

Ранее сообщалось, что Москва запустила специальный сервис автоматического анализа рентгенологических исследований.

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